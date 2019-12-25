Концерт состоится 22 ноября в Петрикирхе, начнется мероприятие в 15:00. Без возрастных ограничений.

У каждой великой истории есть своя мелодия, еще у нее есть море. "Симфония свечей. Музыка Средиземноморья" – вечер при свечах, где орган, уд и живая восточная перкуссия перенесут гостей на южные берега. Это вечерняя Италия, солнце Греции, пряный ветер восточного побережья, каменный голос армянских гор и карнавальные краски Индии.

Исполнители: Елизавета Панченко (орган), Лидия Ситдыкова (скрипка), Александр Карадемирджи (уд), Дмитрий Орлов (перкуссия). Орган: Gustav Steinmann.

Фото: pxhere