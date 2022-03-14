Концерт "Симфоджаз 2025" пройдет 28 мая на Новой сцене ЛДМ. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Посетителей концерта ждет уникальная музыкальная программа – микс олдскульного симфоджаза и современных ритмов. Живой оркестр, виртуозные солисты и музыка ленинградских-петербургских композиторов. В программе – саундтреки Анатолия Кальварского, Антона Танонова, Елизаветы Панченко, Евгения Петрова, Сергея Дягилева, Светланы Нестеровой, Анна Кузьминой и Натальи Русу-Козулиной. Исполнители: Гасан Багиров (гитара), Максим Некрасов (гармоника), Алексей Соколов (саксофон), а также симфонический оркестр "Таврический". Фото: pxhere