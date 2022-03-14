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Концерт "Симфоджаз 2025"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Симфоджаз 2025"

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Концерт "Симфоджаз 2025" пройдет 28 мая на Новой сцене ЛДМ. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Посетителей концерта ждет уникальная музыкальная программа – микс олдскульного симфоджаза и современных ритмов. Живой оркестр, виртуозные солисты и музыка ленинградских-петербургских композиторов. 

В программе – саундтреки Анатолия Кальварского, Антона Танонова, Елизаветы Панченко, Евгения Петрова, Сергея Дягилева, Светланы Нестеровой, Анна Кузьминой и Натальи Русу-Козулиной. 

Исполнители: Гасан Багиров (гитара), Максим Некрасов (гармоника), Алексей Соколов (саксофон), а также симфонический оркестр "Таврический". 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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