Концерт "Симфоджаз 2025"

Посетителей концерта ждет уникальная музыкальная программа – микс олдскульного симфоджаза и современных ритмов. Живой оркестр, виртуозные солисты и музыка ленинградских-петербургских композиторов.
В программе – саундтреки Анатолия Кальварского, Антона Танонова, Елизаветы Панченко, Евгения Петрова, Сергея Дягилева, Светланы Нестеровой, Анна Кузьминой и Натальи Русу-Козулиной.
Исполнители: Гасан Багиров (гитара), Максим Некрасов (гармоника), Алексей Соколов (саксофон), а также симфонический оркестр "Таврический".
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все