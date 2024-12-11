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Концерт "Штраус против Штрауса. Два самых знаменитых музыканта в мире"
Сегодня, 19:30
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Концерт "Штраус против Штрауса. Два самых знаменитых музыканта в мире"

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Концерт "Штраус против Штрауса. Два самых знаменитых музыканта в мире" пройдет 12 февраля в особняке Мясникова. Стартует мероприятие в 19:30. Возрастное ограничение: 12+.

Петербуржцев и гостей города приглашают на концерт, который посвящен музыке двух композиторов – Иоганна Штрауса и Рихарда Штрауса. Посетители побывают в особняке XIX века. 

Изюминка программы – исполнение избранных сочинений немецкого композитора Рихарда Штрауса, им посвятят первое отделение. Для второго же музыканты собрали самые знаменитые вальсы, польки, кадрили и марши авторства Иоганна Штрауса. 

На виолончели сыграет Евгений Коган, на фортепиано – Елизавета Украинская. За скрипкой будет Анна Фенстер, за альтом – Владимир Шуляковский. 

Фото: pxhere

Теги: концерт, особняк
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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