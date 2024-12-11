Концерт "Штраус против Штрауса. Два самых знаменитых музыканта в мире"

Петербуржцев и гостей города приглашают на концерт, который посвящен музыке двух композиторов – Иоганна Штрауса и Рихарда Штрауса. Посетители побывают в особняке XIX века.
Изюминка программы – исполнение избранных сочинений немецкого композитора Рихарда Штрауса, им посвятят первое отделение. Для второго же музыканты собрали самые знаменитые вальсы, польки, кадрили и марши авторства Иоганна Штрауса.
На виолончели сыграет Евгений Коган, на фортепиано – Елизавета Украинская. За скрипкой будет Анна Фенстер, за альтом – Владимир Шуляковский.
Фото: pxhere
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