Концерт "Штраус против Штрауса. Два самых знаменитых музыканта в мире" пройдет 12 февраля в особняке Мясникова. Стартует мероприятие в 19:30. Возрастное ограничение: 12+.

Петербуржцев и гостей города приглашают на концерт, который посвящен музыке двух композиторов – Иоганна Штрауса и Рихарда Штрауса. Посетители побывают в особняке XIX века.

Изюминка программы – исполнение избранных сочинений немецкого композитора Рихарда Штрауса, им посвятят первое отделение. Для второго же музыканты собрали самые знаменитые вальсы, польки, кадрили и марши авторства Иоганна Штрауса.

На виолончели сыграет Евгений Коган, на фортепиано – Елизавета Украинская. За скрипкой будет Анна Фенстер, за альтом – Владимир Шуляковский.

Фото: pxhere