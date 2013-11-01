Концерт "Шопен, Прокофьев"

Концерт пройдет 5 октября во дворце Белосельских-Белозерских. Начало – в 16:00. Для гостей старше 6 лет.

В рамках концерта под управлением Александра Титова прозвучат произведения из сокровищницы мировой классической музыки.

В первом отделении ожидается "Первый фортепианный концерт" Фредерика Шопена, шедевр эпохи романтизма. Его исполнит петербургская пианистка, лауреат международных конкурсов Елизавета Украинская. Второе отделение посвящено музыке русского мастера XX века Сергея Прокофьева. Его "Пятая симфония", наряду с "Ленинградской симфонией" Дмитрия Шостаковича, стала одним из самых грандиозных музыкальных памятников военных лет.

Фото: pxhere