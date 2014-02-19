Концерт Сергея Куренкова состоится 23 октября во Дворце культуры имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 12 лет.

Во Дворце культуры имени Ленсовета 23 октября с большим сольным концертом выступит Сергей Куренков – популярный автор и исполнитель, лауреат премий "Звезды Дорожного радио" и "Шансон года".

Музыкант искренне верит в то, что миром правит любовь. В его песнях всегда чувствуются душа и искренность. На концерте прозвучат хиты "У тебя в глазах", "Женщина воздух", "Солнышко", "Я хочу быть с тобой" и другие.

Билеты на мероприятие доступны по ссылке.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия