Филармония для детей и молодежи приглашает жителей и гостей Петербурга на концерт "Романсы и песни композиторов "Могучей кучки". Этот кружок объединил любителей музыки без консерваторского образования. Произведения участников стали неотъемлемой частью русской музыкальной культуры.
Романсы и песни Балакирева, Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова и Кюи получили широкую известность. Прозвучат произведения "Спящая княжна", "Для берегов Отчизны дальней", а также фрагменты вокального цикла "Песни и пляски смерти" и другие.
Фото: pxhere
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