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Концерт "Романсы и песни композиторов"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Романсы и песни композиторов"

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Концерт "Романсы и песни композиторов" состоится 7 мая в Доме журналиста. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Филармония для детей и молодежи приглашает жителей и гостей Петербурга на концерт "Романсы и песни композиторов "Могучей кучки". Этот кружок объединил любителей музыки без консерваторского образования. Произведения участников стали неотъемлемой частью русской музыкальной культуры. 

Романсы и песни Балакирева, Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова и Кюи получили широкую известность. Прозвучат произведения "Спящая княжна", "Для берегов Отчизны дальней", а также фрагменты вокального цикла "Песни и пляски смерти" и другие. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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