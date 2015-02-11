Концерт "Рахманинов, Гершвин, Бернстайн"

Концерт пройдет 26 октября во дворце Белосельских-Белозерских. Начало – в 16:00. Для гостей старше 18 лет.

Главной героиней этой программы станет Любовь Носова – одна из самых талантливых и перспективных молодых музыкантов России. Девушка выступит в двух амплуа: за дирижерским пультом и как солистка. В ее исполнении прозвучит знаменитая "Рапсодия в стиле блюз" для фортепиано с оркестром Джорджа Гершвина.

Также в программе экспрессивные Симфонические танцы Сергея Рахманинова, увертюра к оперетте "Кандид" Леонарда Бернстайна и Кубинская увертюра Гершвина.

Кроме того, исполнителем будет Петербургский государственный академический симфонический оркестр.

