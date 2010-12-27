Концерт Pushking Community

Выступление, посвященное 25-летию группы, состоится в ДК Газа на проспекте Стачек.

В трехчасовом концерте примут участие музыканты работавшие в составе группы в разные годы: Виктор Дробыш, Александр Скрябин, Йоель Гонсалес, Валерий Кочегуро, Валерий Судаков, Андрей Круглов, Михаил Жидких,а так же известные российские музыканты Александр Иванов ("Рондо"), Сергей Трофимов, Владимир Кузьмин, Алексей Глызин, Андрей Косинский, Артур Беркут, Сергей Воронов, Дмитрий Четвергов, Юрий Охочинский, Анатолий Алешин ("Аракс") и Альберт Асадуллин.

Групппа "Pushking" была основана в Санкт-Петербурге в 1994 году ее бессменным лидером Константином "Кохой" Шустаревым. За прошедшие годы для записи отдельных альбомов или проведения концертных туров в группу приходило большое количество великолепных музыкантов и именно поэтому в 2012 году объединенное Константином Шустаревым сообщество стало называться "PUSHKING COMMUNITY".

На концерте 21 сентября вы сможете услышать вокальные партии таких оперных мастеров, как "израильский Паваротти", тенор Евгений Шаповалов и меццо-сопрано Мариинского театра Галина Сидоренко.

Когда: 21 сентября в 20:00

Где: ДК Газа (пр. Стачек, дом 72)