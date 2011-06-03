Концерт "Петербургское русское чудо"

Петербуржцев и гостей города приглашают на концерт песни и танца под аккомпанемент оркестра русских народных инструментов. Артисты представят новое прочтение культуры и мира.
Выступит театр Петербурга, трехкратный лауреат международных конкурсов, лауреат Премии правительства города. Будут великолепные костюмы, красивые голоса, а также сложная хореографическая техника.
В программе – песни и танцы народов мира от Азербайджана до Кубы, несколько премьерных произведений и известный номер со скакалками.
Фото: pxhere
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все