Концерт "Петербургское русское чудо" пройдет 14 апреля во Дворце культуры имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Петербуржцев и гостей города приглашают на концерт песни и танца под аккомпанемент оркестра русских народных инструментов. Артисты представят новое прочтение культуры и мира.

Выступит театр Петербурга, трехкратный лауреат международных конкурсов, лауреат Премии правительства города. Будут великолепные костюмы, красивые голоса, а также сложная хореографическая техника.

В программе – песни и танцы народов мира от Азербайджана до Кубы, несколько премьерных произведений и известный номер со скакалками.

Фото: pxhere