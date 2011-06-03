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Концерт "Петербургское русское чудо"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Петербургское русское чудо"

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Концерт "Петербургское русское чудо" пройдет 14 апреля во Дворце культуры имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Петербуржцев и гостей города приглашают на концерт песни и танца под аккомпанемент оркестра русских народных инструментов. Артисты представят новое прочтение культуры и мира. 

Выступит театр Петербурга, трехкратный лауреат международных конкурсов, лауреат Премии правительства города. Будут великолепные костюмы, красивые голоса, а также сложная хореографическая техника. 

В программе – песни и танцы народов мира от Азербайджана до Кубы, несколько премьерных произведений и известный номер со скакалками. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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