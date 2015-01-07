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Концерт "Петербургское русское чудо"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Петербургское русское чудо"

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Концерт "Петербургское русское чудо" состоится 19 ноября во Дворце искусств Ленобласти. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 6 лет.

Концерт песни и танца "Петербургское русское чудо" сопроводит оркестр отечественных инструментов. Артисты представят новое творческое прочтение народной культуры страны, которое удивит посетителей. 

Также получится оценить великолепие костюмов, красивейшие голоса и сложнейшую хореографическую технику. В программе – песни и танцы народов мира, от Азербайджана до Сербии, и знаменитый номер со скакалками. 

Кроме того, выступит концертный хор "Перезвоны" ДШИ имени Глинки под художественным руководством заслуженного работника культуры РФ Ларисы Яруцкой. 

Фото: moroshka-spb.ru 

Теги: концерт, народы мира
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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