Концерт "Петербургское русское чудо" состоится 19 ноября во Дворце искусств Ленобласти. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 6 лет.

Концерт песни и танца "Петербургское русское чудо" сопроводит оркестр отечественных инструментов. Артисты представят новое творческое прочтение народной культуры страны, которое удивит посетителей.

Также получится оценить великолепие костюмов, красивейшие голоса и сложнейшую хореографическую технику. В программе – песни и танцы народов мира, от Азербайджана до Сербии, и знаменитый номер со скакалками.

Кроме того, выступит концертный хор "Перезвоны" ДШИ имени Глинки под художественным руководством заслуженного работника культуры РФ Ларисы Яруцкой.

Фото: moroshka-spb.ru