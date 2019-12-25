Концерт "Петербургское бельканто"

Концерт состоится 6 октября в Эрмитажном театре. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Программа, придуманная Антоном Таноновым и Алексеем Гориболем, представляет антологию классического романса и лирической песни, которые созданы петербургскими композиторами разных эпох.

Темы музыкального путешествия – классицизм и Серебряный век, большой советский стиль, речитация и канцона, баркарола и сатира, ирония и гротеск, кино и театр. Завершит программу вокальный цикл Леонида Десятникова "Любовь и жизнь поэта" на тексты поэтов Даниила Хармса и Николая Олейникова.

Фото: pxhere