Концерт "Петербургское бельканто"

Программа, придуманная Антоном Таноновым и Алексеем Гориболем, представляет антологию классического романса и лирической песни, которые созданы петербургскими композиторами разных эпох.
Темы музыкального путешествия – классицизм и Серебряный век, большой советский стиль, речитация и канцона, баркарола и сатира, ирония и гротеск, кино и театр. Завершит программу вокальный цикл Леонида Десятникова "Любовь и жизнь поэта" на тексты поэтов Даниила Хармса и Николая Олейникова.
Фото: pxhere
