Концерт "Открытие-триптих. Последняя сказка Прокофьева"
Сегодня, 19:00
250
Концерт состоится 3 сентября в Капелле. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

В рамках мероприятия прозвучат фрагменты Первого концерта для скрипки с оркестром, Седьмой симфонии, кантаты "Зимний костер", музыкальной сказки "Петя и волк", оперы "Любовь к трем апельсинам", музыки балетов "Ромео и Джульетта", "Золушка", "Сказ о каменном цветке" и "Блудный сын". Концерт посвятят Сергею Прокофьеву, в творчестве которого сказочные образы занимают важное место. 

Исполнителем будет Губернаторский симфонический оркестр Петербурга. 

Фото: пресс-служба Губернаторского симфонического оркестра Петербурга 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

