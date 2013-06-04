Концерт "Открытие-триптих. Последняя сказка Прокофьева"

Концерт состоится 3 сентября в Капелле. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

В рамках мероприятия прозвучат фрагменты Первого концерта для скрипки с оркестром, Седьмой симфонии, кантаты "Зимний костер", музыкальной сказки "Петя и волк", оперы "Любовь к трем апельсинам", музыки балетов "Ромео и Джульетта", "Золушка", "Сказ о каменном цветке" и "Блудный сын". Концерт посвятят Сергею Прокофьеву, в творчестве которого сказочные образы занимают важное место.

Исполнителем будет Губернаторский симфонический оркестр Петербурга.

Фото: пресс-служба Губернаторского симфонического оркестра Петербурга