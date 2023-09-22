Концерт "От Пьяццоллы к Кармен" состоится 5 декабря в Малом зале Филармонии имени Шостаковича. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 6 лет.

В программе концерта представят известные сочинения, созданные из палитры настроений и звуковых эффектов.

Опера "Кармен", которая написана Жоржем Бизе по одноименной новелле Проспера Мериме, стала популярной благодаря сюжетной линии, эмоциональному выражению чувств главных персонажей, великим мелодиям и оркестровым фрагментам.

Кроме того, прозвучит творение Астора Пьяццоллы "Времена года в Буэнос-Айресе". Четыре танго объединены общей идеей, они сплавляются классической музыкой, джазом и народными мотивами.

Исполнителем станет Губернаторский симфонический оркестр Петербурга, дирижер – Ярослав Забояркин, солист – Иван Таланин.

Фото: gsocenter.ru