Концерт "От Пьяццоллы к Кармен"

В программе концерта представят известные сочинения, созданные из палитры настроений и звуковых эффектов.
Опера "Кармен", которая написана Жоржем Бизе по одноименной новелле Проспера Мериме, стала популярной благодаря сюжетной линии, эмоциональному выражению чувств главных персонажей, великим мелодиям и оркестровым фрагментам.
Кроме того, прозвучит творение Астора Пьяццоллы "Времена года в Буэнос-Айресе". Четыре танго объединены общей идеей, они сплавляются классической музыкой, джазом и народными мотивами.
Исполнителем станет Губернаторский симфонический оркестр Петербурга, дирижер – Ярослав Забояркин, солист – Иван Таланин.
Фото: gsocenter.ru
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