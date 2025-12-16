Концерт "Оркестр Павла Опаровского. Белые ночи"

Петербург окутан особенным светом белых ночей. Хочется вдохнуть город и услышать его во всей гамме чувств.
Оркестр Павла Опаровского приглашает на концерт симфонической музыки. Прозвучат шедевры классики, вдохновленные таинственной атмосферой Северной столицы.
Солисты – лауреаты международных конкурсов: Антон Самсонов (фортепиано), Татьяна Светлова (скрипка), Дарья Козлова (скрипка), Виктор Николаев (фортепиано), Мария Шестакова (скрипка) и Эвелина Крицкая (контральто).
Фото: pxhere
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