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Концерт "Оркестр Павла Опаровского. Белые ночи"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Оркестр Павла Опаровского. Белые ночи"

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Концерт состоится 22 июня в Доме Шредера, стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Петербург окутан особенным светом белых ночей. Хочется вдохнуть город и услышать его во всей гамме чувств. 

Оркестр Павла Опаровского приглашает на концерт симфонической музыки. Прозвучат шедевры классики, вдохновленные таинственной атмосферой Северной столицы. 

Солисты – лауреаты международных конкурсов: Антон Самсонов (фортепиано), Татьяна Светлова (скрипка), Дарья Козлова (скрипка), Виктор Николаев (фортепиано), Мария Шестакова (скрипка) и Эвелина Крицкая (контральто).

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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