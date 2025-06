Концерт "Оркестр CAGMO. Герои меча и магии" пройдет 19 июня в "Колизее". Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Оркестр CAGMO представит программу по лучшим произведениям культовой франшизы Heroes Of Might and Magic. Саундтрек, узнаваемый с первых нот, напомнит о приключениях.

Темы Героев Меча и Магии, знакомые с детства каждому, стали неотъемлемой частью жизни поклонников игры.

Фото: pxhere