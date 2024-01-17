Концерт "Орган в Планетарии" состоится 7 и 8 августа в 21:00 в Планетарии 1

"Орган в Планетарии" от Amadeus Concerts — это уникальное событие в культурной жизни Петербурга. Когда люди слышат орган впервые, то находят его звучание "космическим"



Amadeus Concerts совместили эту ассоциацию с атмосферой Планетария и получили удивительный концерт, который запускает зрителей прямо в открытый космос. Специально подобранные программы познакомят вас с классическими шедеврами и усилят впечатление от знакомства с органной музыкой. Для опытных ценителей такие концерты также станут приятной находкой — за инструментом всегда топовые музыканты, а в плейлистах всегда есть место для более редких композиций.

Вас ожидает:

1. космическое путешествие под самым большим куполом Планетария в Европе;

2. особая музыкальная программа, которая никогда не повторяется, ведь произведения специально подобраны под каждый концерт — здесь звучат Бах, Гендель, Вивальди, Лист, Мусоргский и другие великие композиторы;

3. виртуозное исполнение от ведущих музыкантов Санкт-Петербурга, лауреатов международных конкурсов, солистов Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии;

4. внимательный и отзывчивый персонал, который заботится о комфорте каждого гостя;

5. приятный сюрприз — музыкальный гость, который исполнит в дуэте с органом несколько произведений (это может быть скрипка, виолончель или флейта).



Продолжительность концерта — 1 час 10 минут (без антракта)