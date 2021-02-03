  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Концерт "Орган и дудук при свечах"
Сегодня, 19:00
173
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Концерт "Орган и дудук при свечах"

0 0

Концерт "Орган и дудук при свечах" состоится 2 марта в Петрикирхе. Стартует мероприятие в 19:00. Без возрастных ограничений.

На концерт приглашает компания "Вселенная классики". Звук будет особенным из-за совершенной акустики Петрикирхе. Вы отправитесь в музыкальное путешествие при мерцающем свете свечей. 

Орган является королем инструментов: своим могучим звучанием он наполнит пространство собора. А дудук, с его проникновенным и бархатным тембром, поведает древние легенды и сказания. Это диалог вечности и современности, Запада и Востока. 

Исполнители: Елизавета Панченко (орган), Аргишти (дудук). 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии