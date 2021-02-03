Концерт "Орган и дудук при свечах"

На концерт приглашает компания "Вселенная классики". Звук будет особенным из-за совершенной акустики Петрикирхе. Вы отправитесь в музыкальное путешествие при мерцающем свете свечей.
Орган является королем инструментов: своим могучим звучанием он наполнит пространство собора. А дудук, с его проникновенным и бархатным тембром, поведает древние легенды и сказания. Это диалог вечности и современности, Запада и Востока.
Исполнители: Елизавета Панченко (орган), Аргишти (дудук).
Фото: pxhere
