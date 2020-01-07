Концерт "ОРГАН/БАЯН" в Петрикирхе

В программе произведения: Дитриха Букстехуде, Иоганна Себастьяна Баха, Джоаккино Россини, Астора Пьяццолла и другие.

А вы знаете, что баян может звучать так же, как и орган? Вы уверены, что отличите их звучание на слух, если закроете глаза? Вы сможете проверить себя на необычном музыкальном "споре". В преддверии католического Рождества состоится концерт лауреатов международных конкурсов, органистки Галины Ельшаевой и баяниста-виртуозаТрофима Антипова с программой "ОРГАН/БАЯН".

Приходите и будьте уверены, что сила мехов этих двух внешне непохожих инструментов и талант исполнителей надолго останутся вашими самыми лучшими впечатлениями уходящего 2019 года.

Где: Кафедральный собор Св. Петра и Павла, Невский пр., 22-24

Когда: 22 декабря, в19:00

Цена: от 700 рублей

Фото: организаторы