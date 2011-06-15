Концерт "Орган. Наследие. Англичане и Французы" состоится в Петрикирхе 8 августа в 19:00

Орган. Наследие. Англичане и французы Изюминка для влюблённых в органную музыку и счастливый билет для тех, кто только открывает этот мир.

Концептуальная программа с красивой органной музыкой Англии и Франции в центре Петербурга! У вас есть возможность услышать концерт, составленный не из "туристического" репертуара, рассчитанного на тех, кто хочет галочку в графе "был в Питере, слушал орган", но из музыки тонкой, изящной, которая настолько же интересна, насколько и красива. Пёрселл, Гендель, Стенли, Рамо, Сен-Санс, Дебюсси и другие...

Органное наследие — это не только Токката и фуга ре минор или хоральная прелюдия фа минор из "Соляриса", но множество других интересных композиторов, которые были до и после Баха! Amadeus Concerts запускает цикл органных концертов "Наследие", в рамках которого в Петербурге будет дано ограниченное количество выступлений, где программы концептуально связаны с органной музыкой определенных стран и эпох. Открывается этот цикл концертом, с названием одной из глав известного романа Дюма — "Англичане и французы".

Прозвучат сочинения, разделённые не только Ла-Маншем, но и столетиями. Утончённая и величественная музыка от барокко до романтизма, композиторов двух очень разных, но исторически тесно связанных стран и культур.

Исполнители: Ведущие музыканты Санкт-Петербурга, лауреаты международных конкурсов, солисты и приглашенные музыканты Мариинского театра и Санкт-Петербургской филармонии.

Продолжительность концерта: 1 час без антракта.