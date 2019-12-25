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Концерт "Olympic Brass. Музыка российского кино"
Сегодня, 20:00
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Концерт "Olympic Brass. Музыка российского кино"

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Концерт состоится 4 ноября в Филармонии имени Шостаковича. Стартует мероприятие в 20:00. Возрастное ограничение: 6+.

Ансамбль Olympic Brass представит яркую программу, составленную из оригинальных аранжировок. Прозвучат мелодии именитых композиторов, в том числе Владимира Дашкевича, Геннадия Гладкова, Александра Зацепина, Александры Пахмутовой. 

Программа: Дашкевич — музыка к кинофильму "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", Блантер — "Летят перелетные птицы", Гаврилин — "Шутка", Гладков — "Песня диких гитар" из кинофильма "Новогодние приключения Маши и Вити" и другие. 

Продолжительность: 2 часа 10 минут, с одним антрактом. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Концерты, Куда сходить в Петербурге,

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