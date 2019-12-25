Концерт "Olympic Brass. Музыка российского кино"

Концерт состоится 4 ноября в Филармонии имени Шостаковича. Стартует мероприятие в 20:00. Возрастное ограничение: 6+.

Ансамбль Olympic Brass представит яркую программу, составленную из оригинальных аранжировок. Прозвучат мелодии именитых композиторов, в том числе Владимира Дашкевича, Геннадия Гладкова, Александра Зацепина, Александры Пахмутовой.

Программа: Дашкевич — музыка к кинофильму "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", Блантер — "Летят перелетные птицы", Гаврилин — "Шутка", Гладков — "Песня диких гитар" из кинофильма "Новогодние приключения Маши и Вити" и другие.

Продолжительность: 2 часа 10 минут, с одним антрактом.

Фото: pxhere