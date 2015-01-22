Концерт "Новогодний вечер балета при свечах"

Концерт состоится 17 декабря в Доме архитектора. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Посетителей ждет праздничный концерт, который будет полон сюрпризов и музыкальных поздравлений. Также состоится экскурсия по великолепным залам особняка Половцова.

Артисты балета под аккомпанемент ансамбля солистов симфонического оркестра "Феникс" исполнят номера из балетов "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Лебедя" К. Сен-Санса, номера на музыку И. Штрауса и рождественские колядки. В конце вечера вы увидите танго К. Гарделя Por una cabeza из фильма "Запах женщины".

Фото: pxhere