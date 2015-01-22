  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Концерт "Новогодний вечер балета при свечах"
Сегодня, 19:00
146
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Концерт "Новогодний вечер балета при свечах"

0 0

Концерт состоится 17 декабря в Доме архитектора. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Посетителей ждет праздничный концерт, который будет полон сюрпризов и музыкальных поздравлений. Также состоится экскурсия по великолепным залам особняка Половцова. 

Артисты балета под аккомпанемент ансамбля солистов симфонического оркестра "Феникс" исполнят номера из балетов "Щелкунчик", "Лебединое озеро", "Лебедя" К. Сен-Санса, номера на музыку И. Штрауса и рождественские колядки. В конце вечера вы увидите танго К. Гарделя Por una cabeza из фильма "Запах женщины". 

Фото: pxhere 

Теги: балет, концерт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии