Концерт "Наше Рождество"
Сегодня, 20:00
Концерт пройдет 11 декабря в соборе Яани Кирик. Начало – в 20:00. Для гостей старше 6 лет.

Жителей и гостей Петербурга приглашают в рождественское путешествие, где встретятся строгая красота собора и магическое звучание голосов, фортепиано, скрипки и виолончели. 

Творческое объединение представит музыкальные шедевры, которые посвящены Рождеству. В программе – философские "Аве Мария" Каччини и Перголези, нежная колыбельная Брамса, отрывки из рождественских ораторий Баха, Моцарта, латиноамериканские духовно-фольклорные произведения Ариеля Рамиреса "Наше Рождество". 

Фото: Piter.TV 

