Концерт Naoo

Соул-проект вокалистки Ирины Наусенко и талантливого музыкального квартета.

Naoo – проект вокалистки Ирины Наусенко и четырех музыкантов. Коллектив исполняет современный соул и завоевал популярность среди петербуржцев менее чем за год с момента своего появления в 2019. Январским вечером Naoo обещают теплую музыкальную программу.

Сама Ирина приехала в Петербург из Норильска и решила пробовать свои силы в вокале. Ее мягкий голос оказался подходящим для джаза и соула и вскоре собрал вокруг Наусенко таких же активных музыкантов. Уже летом коллектив выступал на петербургских площадках и работал в студии.

Цена: от 600 рублей

Место: наб. реки Фонтанки, дом 59

Фото: spb.ponominalu.ru