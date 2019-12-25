Концерт пройдет 21 ноября в музее-квартире А. С. Пушкина. Начало – в 17:00. Для гостей старше 6 лет.

Музыка может перенести слушателя из парадных залов Петербурга на шумные городские улицы, из мира классических мелодий – в атмосферу народного праздника. На концерте разные эпохи, жанры и характеры объединятся в яркую палитру звучания русских национальных инструментов.

На встречу приглашает ансамбль солистов Государственного академического русского оркестра имени Василия Васильевича Андреева. Художественный руководитель и главный дирижер – народный артист России Дмитрий Хохлов.

В программе будут произведения В. Андреева, М. Глинки, С. Рахманинова, Б. Трояновского, А. Бызова, А. Цыганкова, В. Фонина, А. Шалова и В. Кузнецова.

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