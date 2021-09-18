Концерт "Музыкальная династия Бах: отцы и дети"

Концерт пройдет в рамках цикла "Старинная музыка в величественном соборе". В программе прозвучат композиции И. С. Баха, В. Ф. Баха и К. Ф. Э. Баха. Исполнителями будут Мария Изотова (флейта-траверс) и Александра Веткина (малый орган G. Steinmann, клавесин).
Мария Изотова – участница ансамбля старинной музыки Una Volta, приглашенный артист оркестра Мариинского театра. А Александра Веткина – штатный органист Анненкирхе, художественный руководитель ансамбля старинной музыки Una Volta.
Фото: pxhere
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