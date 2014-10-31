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Концерт "Музыка радости. Навстречу весне!"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Музыка радости. Навстречу весне!"

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Концерт "Музыка радости. Навстречу весне!" пройдет 28 февраля в БКЗ "Октябрьский". Начало мероприятия в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

В последний день зимы в БКЗ "Октябрьский" пройдет концерт под названием "Музыка радости. Навстречу весне!". Под руководством заслуженного артиста РФ Александра Канторова Петербургский государственный симфонический оркестр "Классика" исполнит известные миниатюры Моцарта, Чайковского, Штрауса и других выдающихся композиторов. 

В программу войдут небольшие шедевры, которые станут прекрасным стартом для знакомства с "серьезной" музыкой и симфоническим оркестром. 

Фото: freepik

Теги: классика, концерт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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