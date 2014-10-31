Концерт "Музыка радости. Навстречу весне!"

В последний день зимы в БКЗ "Октябрьский" пройдет концерт под названием "Музыка радости. Навстречу весне!". Под руководством заслуженного артиста РФ Александра Канторова Петербургский государственный симфонический оркестр "Классика" исполнит известные миниатюры Моцарта, Чайковского, Штрауса и других выдающихся композиторов.
В программу войдут небольшие шедевры, которые станут прекрасным стартом для знакомства с "серьезной" музыкой и симфоническим оркестром.
Фото: freepik
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все