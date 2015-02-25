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Концерт "Музыка радости"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Музыка радости"

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Концерт классической музыки "Музыка радости" состоится 21 октября в Большом концертном зале "Октябрьский". Начало – в 19:00. Для посетителей старше 6 лет.

Петербургский государственный симфонический оркестр "Классика" и дирижер Александр Канторов приглашают горожан и гостей на концерт за положительными эмоциями. В программе – популярные миниатюры Моцарта, Бетховена, И. Штрауса и других композиторов. 

Дирижер Александр Канторов, заслуженный артист РФ, в своей манере прокомментирует исполняемые произведения, чтобы сделать классику еще более понятной. Классическая музыка – универсальный источник вдохновения. 

Фото: klassika-spb.ru

Теги: бкз октябрьский, концерт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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