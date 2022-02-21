Концерт "Музыка природы – музыка мира"

Концерт состоится в рамках Петербургского международного экономического форума, он будет посвящен теме экологии. Главная идея вечера – напомнить о необходимости сохранения природы и культурного наследия.
Сначала в исполнении Губернаторского симфонического оркестра города во главе с дирижером Арсением Шупляковым прозвучат увертюры к двум операм отечественного искусства – "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" Николая Римского-Корсакова и "Хованщина" Модеста Мусоргского. Доминантой станет Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова.
Солист – пианист, лауреат международных конкурсов Александр Кашпурин.
Фото: pxhere
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