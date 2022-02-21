Концерт "Музыка природы – музыка мира" пройдет 18 июня в Филармонии имени Шостаковича. Начнется мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Концерт состоится в рамках Петербургского международного экономического форума, он будет посвящен теме экологии. Главная идея вечера – напомнить о необходимости сохранения природы и культурного наследия.

Сначала в исполнении Губернаторского симфонического оркестра города во главе с дирижером Арсением Шупляковым прозвучат увертюры к двум операм отечественного искусства – "Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии" Николая Римского-Корсакова и "Хованщина" Модеста Мусоргского. Доминантой станет Второй фортепианный концерт Сергея Рахманинова.

Солист – пианист, лауреат международных конкурсов Александр Кашпурин.

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