Концерт "Музыка Кино: Голливуд – СССР"

Концерт пройдет 17 сентября на сцене зала "Колизей Арена". Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Оркестр MarimbaMix под управлением Станислава Григоренко приглашает жителей и гостей Петербурга в путешествие по самым ярким страницам киномузыки – от легенд Голливуда до бессмертных хитов советского кино. К примеру, прозвучат "Имперский марш" из "Звездных войн", лирический вальс из "Берегись автомобиля" и задорная музыка "Кавказской пленницы".

Вместе с коллективом выступят солисты Елена Даник (саксофон) и Константин Стуков (труба). Ожидаются уникальные аранжировки, которое невозможно услышать больше нигде. Маримбы, вибрафоны и ударные, дополненные саксофоном и трубой, придадут мелодиям новую глубину, текстуру и эмоциональную окраску.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия