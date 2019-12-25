Концерт "Москва, Черемушки"

Концерт пройдет 16 сентября в Мариинском театре. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Сюжет оперетты, предложенный в 1958 году Шостаковичу, был советским. В либретто Владимира Масса и Михаила Червинского рассказывалось о том, как москвичи из коммуналок переезжают в отдельные квартиры в район "Черемушки". Смешные, трогательные и полукриминальные коллизии сопутствовали великому переселению.

Рецензенты хвалили автора за сенсационный "поворот в творчестве", а оперетту ставили повсюду – и в СССР, и в странах демократии. В 1962 году на "Ленфильме" даже сняли фильм "Черемушки" с участием известных актеров и певцов.

Продолжительность концерта: 2 часа 10 минут (с одним антрактом).

Фото: pxhere