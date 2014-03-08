Концерт "Морриконе, Рота"

Концерт состоится 21 октября в "Колизее". Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

В рамках концерта прозвучат произведения итальянских композиторов Эннио Морриконе и Нино Роты. Мелодичность, утонченность и проникновенная интонация их музыки способны передать внутренний мир героя или многогранность ситуации.

Вы услышите композиции к фильмам "Однажды в Америке", "Крестный отец-2", "Ромео и Джульетта" и другим. Исполнитель – Губернаторский симфонический оркестр Петербурга, дирижер – Игорь Пономаренко.

Фото: пресс-служба Губернаторского симфонического оркестра Петербурга