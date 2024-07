Концерт "Мировые рок-хиты на виолончелях"

Концерт "Atomic Cellos. Мировые рок-хиты на виолончелях" пройдет 28 июля в пространстве Freedom. Начало – в 19:00. Для слушателей старше 6 лет.

Atomic Cellos – ансамбль виолончелей. Гостей ожидает фантастическое шоу в виде исполнения виолончелистами Петербурга мировых рок-хитов.

В рамках концерта прозвучат следующие произведения:

Metallica – Nothing else matters;

AC/DC – Highway to hell;

Bob Dylan – Knocking on heavens door;

Rammstein – Adios;

The Cranberries – Zombie;

Queen – The show must go on, We will rock you;

Muse – Sing for absolution;

Nirvana – Smells like teen spirit;

Chris Isaak – Wicked game;

Limp Bizkit – Behind blue eyes;

Алиса – "Трасса E-95".

Фото: pxhere