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Концерт "Atomic Cellos. Мировые рок-хиты на виолончелях"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Atomic Cellos. Мировые рок-хиты на виолончелях"

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Концерт "Atomic Cellos. Мировые рок-хиты на виолончелях" состоится 7 декабря в пространстве Freedom. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 6 лет.

Ансамбль виолончелей Atomic Cellos, который покоряет сердца, выступит для жителей и гостей Петербурга 7 декабря. Музыканты сыграют мировые рок-хиты. 

Ожидается "все, подо что вы подростком плакали в комнате, все, что родители грозились выбросить, если не подтянете алгебру". Прозвучат композиции, навеивающие воспоминания, в частности: Metallica – Nothing else matters, AC/DC – Highway to hell, Bob Dylan – Knocking on heavens door, Rammstein – Adios и другие. 

Фото: pxhere 

Теги: виолончель, концерт, рок-музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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