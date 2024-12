Концерт "Atomic Cellos. Мировые рок-хиты на виолончелях" состоится 7 декабря в пространстве Freedom. Начало – в 19:00. Для посетителей старше 6 лет.

Ансамбль виолончелей Atomic Cellos, который покоряет сердца, выступит для жителей и гостей Петербурга 7 декабря. Музыканты сыграют мировые рок-хиты.

Ожидается "все, подо что вы подростком плакали в комнате, все, что родители грозились выбросить, если не подтянете алгебру". Прозвучат композиции, навеивающие воспоминания, в частности: Metallica – Nothing else matters, AC/DC – Highway to hell, Bob Dylan – Knocking on heavens door, Rammstein – Adios и другие.

Фото: pxhere