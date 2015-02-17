Концерт "Atomic Cellos. Мировые рок-хиты на виолончелях"

Ансамбль виолончелей Atomic Cellos, который покоряет сердца, выступит для жителей и гостей Петербурга 7 декабря. Музыканты сыграют мировые рок-хиты.
Ожидается "все, подо что вы подростком плакали в комнате, все, что родители грозились выбросить, если не подтянете алгебру". Прозвучат композиции, навеивающие воспоминания, в частности: Metallica – Nothing else matters, AC/DC – Highway to hell, Bob Dylan – Knocking on heavens door, Rammstein – Adios и другие.
Фото: pxhere
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