Концерт "Atomic Cellos. Мировые рок-хиты на виолончелях" пройдет 26 января в пространстве Freedom. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

На сцену пространства 26 января выйдет ансамбль виолончелей Atomic Cellos. В его исполнении прозвучат мировые рок-хиты.

В программе ожидаются Metallica — Nothing else matters, AC/DC — Highway to hell, Bob Dylan — Knocking on heavens door, Rammstein — Adios, Queen — The show must go on, We will rock you, Nirvana — Smells like teen spirit и другие саундтреки.

Фото: pxhere