Концерт "Метамодерн и барокко"

Концерт пройдет 20 июня во Дворце Меншикова. Начало – в 19:00. Без возрастных ограничений.

Метамодерн и барокко – это диалог, способ подумать и почувствовать, оказаться рядом с традицией. XVII и XXI века не противопоставлены, а продолжают друг друга: барочные сонаты и чаконы, граунды и инвенции постепенно переходят в современные авторские сочинения.

В программе будут Дарио Кастелло, Жак-Мартен Оттетер, Генри Перселл, Иоганн Себастьян Бах, Барбара Строцци, Владимир Мартынов, Тарквинио Мерула, Даниил Рабовский, Эльмир Низамов, Арвидас Малцис, Владимир Волков и Владимир Кирасиров. Исполнят произведения Мария Федотова, Владимир Волков, Евгения Маркова и Владимир Кирасиров.

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