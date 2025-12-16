Концерт "Метамодерн и барокко"

Метамодерн и барокко – это диалог, способ подумать и почувствовать, оказаться рядом с традицией. XVII и XXI века не противопоставлены, а продолжают друг друга: барочные сонаты и чаконы, граунды и инвенции постепенно переходят в современные авторские сочинения.
В программе будут Дарио Кастелло, Жак-Мартен Оттетер, Генри Перселл, Иоганн Себастьян Бах, Барбара Строцци, Владимир Мартынов, Тарквинио Мерула, Даниил Рабовский, Эльмир Низамов, Арвидас Малцис, Владимир Волков и Владимир Кирасиров. Исполнят произведения Мария Федотова, Владимир Волков, Евгения Маркова и Владимир Кирасиров.
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