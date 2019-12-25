Концерт Майкла Кивануки

Летом петербуржцы услышат прекрасного британского соул-певца и гитариста Майкла Кивануки: музыкант африканского происхождения готовит концерт в Северной столице и привезет свой новый альбом Kiwanuka.
Свой лирический образ музыкант не дает изменить продюсерам и агентствам и бережет фамилию, не стесняясь неблагозвучного творческого именования. Его композиции – лучшее сочетание неторопливости, баланса и национальных африканских мотивов. В песнях Киванука раскрывает сложные темы: черная идентичность, насилие, самопознание. Так у музыканта и родились песни, наполненные трогательностью и желанием рассказывать всему миру обо всем.
Цена: от 2000 рублей
Место: клуб "Морзе", "Севкабель порт"
Фото: Википедия
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