Концерт "Магия свечей. Голливудские саундтреки"

Концерт состоится 21 июня в Доме архитектора. Начнется мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

В роскошном зале особняка прозвучат самые проникновенные и узнаваемые мелодии мирового кинематографа. Квартет Four Seasons представит саундтреки из картин "Завтрак у Тиффани", "Перл-Харбор", "Крестный отец", "Запах женщины", "Список Шиндлера" и других.

До начала концерта вы сможете посетить экскурсию по интерьерам Дома архитектора, который изумляет великолепием своего убранства. Архитектурная выверенность, богатая отделка мрамором, золотом и ценными породами древесины поражают роскошью и размахом.

Фото: pxhere