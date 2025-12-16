Концерт "Магия свечей. Голливудские саундтреки"

В роскошном зале особняка прозвучат самые проникновенные и узнаваемые мелодии мирового кинематографа. Квартет Four Seasons представит саундтреки из картин "Завтрак у Тиффани", "Перл-Харбор", "Крестный отец", "Запах женщины", "Список Шиндлера" и других.
До начала концерта вы сможете посетить экскурсию по интерьерам Дома архитектора, который изумляет великолепием своего убранства. Архитектурная выверенность, богатая отделка мрамором, золотом и ценными породами древесины поражают роскошью и размахом.
Фото: pxhere
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