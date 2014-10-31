Концерт "Магия гитары"

В программе "Магия гитары" прозвучат классическая гитара и симфонический оркестр. Будут солировать российские музыканты-виртуозы: создатель фестиваля "Магия гитары" Анатолий Изотов, номинант лонг-листа премии Grammy Дмитрий Илларионов и один из самых перспективных исполнителей молодого поколения Михаил Коротков.
В программу войдут лучшие гитарные концерты прошлого века: знаменитый "Аранхуэс" Хоакина Родриго, концерты Эйтора Вила-Лобоса и Марио Кастельнуово-Тедеско. А великолепный цикл "Ночи в садах Испании" Мануэля де Фальи прозвучит в необычной версии для гитары с оркестром.
Исполнителем станет Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр.
Фото: pxhere
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