Концерт "Магия гитары" пройдет во Дворце Белосельских-Белозерских 13 октября. Стартует мероприятие в 16:00. Возрастное ограничение: 6+.

В программе "Магия гитары" прозвучат классическая гитара и симфонический оркестр. Будут солировать российские музыканты-виртуозы: создатель фестиваля "Магия гитары" Анатолий Изотов, номинант лонг-листа премии Grammy Дмитрий Илларионов и один из самых перспективных исполнителей молодого поколения Михаил Коротков.

В программу войдут лучшие гитарные концерты прошлого века: знаменитый "Аранхуэс" Хоакина Родриго, концерты Эйтора Вила-Лобоса и Марио Кастельнуово-Тедеско. А великолепный цикл "Ночи в садах Испании" Мануэля де Фальи прозвучит в необычной версии для гитары с оркестром.

Исполнителем станет Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр.

Фото: pxhere