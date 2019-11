Она запомнилась телезрителям по второму сезону сериала True Detective ("Настоящий Детектив"), украсив своим пением мрачные, драматические перипетии сюжета.

Получив общемировое признание и объездив с концертами весь мир, Лера издала ещё два альбома, последний из которых "Plays Well With Others" был записан вместе с разными исполнителями североамериканской фолк-сцены. Её музыка меланхоличная и бодрящая, умиротворяющая и вдохновляющая, завораживающая и не отпускающая до самого последнего аккорда.

Когда: 20 ноября

Где: клуб MOD (наб. канала Грибоедова, 7)

Билеты: на сайте kassir.ru

Фото: Alysse Gafkjen / leralynn.com