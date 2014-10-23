Концерт "Классика при свечах: Вивальди. Времена года"

Концерт пройдет 5 декабря в католической церкви Святой Екатерины. Начало – в 21:00. Для гостей старше 6 лет.

В волшебной атмосфере заиграют мелодии Антонио Вивальди. Концерт станет незабываемым путешествием через четыре сезона, каждый из которых обнажит перед вами свои тайны.

Во время исполнения "Весны" музыка оживет, как первые цветы пробуждаются под лучами солнца. "Лето" принесет жаркие и страстные ритмы, мелодии "Осени" напомнят о золотых листьях. "Зима" покажет холодную красоту и мягкое мерцание снежинок.

Исполнитель – струнный квартет Aurum, его состав: Сергей Булатов (скрипка), Надежда Соболевская (скрипка), Константин Соболевский (альт), Кирилл Алтухов (виолончель).

Фото: pxhere