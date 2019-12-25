Концерт "Классика на час. Концерт №6"

Петербуржцев и гостей города приглашают насладиться английской музыкальной классикой. Произведения Георга Фридриха Генделя оказались в программе неслучайно: страна стала для него второй родиной, а эффектная "Музыка фейерверка" была создана по заказу короля Георга II.
В "Морских интерлюдиях" Бенджамина Бриттена воплощена картина морской стихии. Эта сюита входит в число самых популярных оперных фрагментов. Завершит концерт Торжественный церемониальный марш Эдварда Элгара.
Исполнитель – Петербургский государственный академический симфонический оркестр, дирижер – Алексей Ньяга.
Фото: pxhere
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