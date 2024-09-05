Концерт КОСТА ЛАКОСТА

Сердца публики покорили следующие треки эпатажного КОСТА ЛАКОСТА: "По-другому", "Весна", "Поневоле", "Алые водопады". Творческая универсальность исполнителя – органично звучать как поверх панк-музыки, так и радио-дружелюбного мумбатона.
В дуэте с Лолитой, в творческом союзе с Элджеем или в сольных треках, как бы ни менялся визуальный и творческий стиль исполнителя, ясно одно – все композиции пропитаны личными историями.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все