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Концерт Jazz Classic Trio и Анны Брайловской
Сегодня, 20:00
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Концерт Jazz Classic Trio и Анны Брайловской

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Джазовая классика в авторских аранжировках.

Коллектив The Jazz Classic Trio и начинающаяся джазовая звезда Анна Брайловская выступят с композициями George Gershwin, Errol Garner, Cole Porter, Jimmy Dorsey в авторских аранжировках.

Брайловская известна как выпускница школы джаза имени Кима Назаретова, принимала участие в музыкальных фестивалях по всей России и Европе. В составе ее партнера на вечер, джазового трио, пианист Андрей Зимовец, контрабасист Николай Затолочный, ударник Егор Крюковских. Ансамбль – пример воссоздания джазовой классики эпохи свинга и би-бопа.

Цена билетов: от 500 рублей

Место: ресторан White Night Music Joint, наб. реки Фонтанки, 59

Фото: pixabay

Теги: концерт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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