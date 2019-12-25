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Концерт "Иван Бессонов. Фортепианный вечер"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Иван Бессонов. Фортепианный вечер"

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Фортепианный вечер Ивана Бессонова пройдет 20 июня в Большом зале Петербургской филармонии имени Шостаковича. Начало – в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Сольный концерт лауреата международных конкурсов и победителя "Классического Евровидения" 2018 года Ивана Бессонова станет частью XVIII Международного фестиваля "Музыкальная коллекция". В программе прозвучат произведения великих композиторов. 

Иван Бессонов уже успел выступить с ведущими оркестрами и дирижерами страны, включая Валерия Гергиева, Владимира Спивакова и Владимира Федосеева. Его концерты проходят в крупнейших залах мира и собирают восторженные отзывы публики. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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