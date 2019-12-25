Концерт "Иван Бессонов. Фортепианный вечер"

Фортепианный вечер Ивана Бессонова пройдет 20 июня в Большом зале Петербургской филармонии имени Шостаковича. Начало – в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Сольный концерт лауреата международных конкурсов и победителя "Классического Евровидения" 2018 года Ивана Бессонова станет частью XVIII Международного фестиваля "Музыкальная коллекция". В программе прозвучат произведения великих композиторов.

Иван Бессонов уже успел выступить с ведущими оркестрами и дирижерами страны, включая Валерия Гергиева, Владимира Спивакова и Владимира Федосеева. Его концерты проходят в крупнейших залах мира и собирают восторженные отзывы публики.

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