Концерт "Иван Бессонов. Фортепианный вечер"

Сольный концерт лауреата международных конкурсов и победителя "Классического Евровидения" 2018 года Ивана Бессонова станет частью XVIII Международного фестиваля "Музыкальная коллекция". В программе прозвучат произведения великих композиторов.
Иван Бессонов уже успел выступить с ведущими оркестрами и дирижерами страны, включая Валерия Гергиева, Владимира Спивакова и Владимира Федосеева. Его концерты проходят в крупнейших залах мира и собирают восторженные отзывы публики.
Фото: pxhere
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