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Концерт "История одной любви"
Сегодня, 19:30
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Концерт "История одной любви"

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Концерт состоится 10 июня в особняке Мясникова. Стартует мероприятие в 19:30. Возрастное ограничение: 12+.

На концерте-спектакле оживет история любви через живую музыку, драматургию и самые романтичные песни. Гости перенесутся в атмосферу дореволюционного Петербурга, когда в особняке Мясникова на вечерних салонах Николая Карабчевского собирались главные представители мира искусства, театра и науки. 

В этот вечер прозвучит музыка Моцарта, Гуно, Чайковского, Рахманинова, Легара и других. Выступят Анна Викулина (сопрано), Иван Васильев (баритон), Тихон Селиванов (фортепиано), Василий Черничка (автор идеи). 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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