Концерт "История одной любви"

Концерт состоится 10 июня в особняке Мясникова. Стартует мероприятие в 19:30. Возрастное ограничение: 12+.

На концерте-спектакле оживет история любви через живую музыку, драматургию и самые романтичные песни. Гости перенесутся в атмосферу дореволюционного Петербурга, когда в особняке Мясникова на вечерних салонах Николая Карабчевского собирались главные представители мира искусства, театра и науки.

В этот вечер прозвучит музыка Моцарта, Гуно, Чайковского, Рахманинова, Легара и других. Выступят Анна Викулина (сопрано), Иван Васильев (баритон), Тихон Селиванов (фортепиано), Василий Черничка (автор идеи).

Фото: pxhere