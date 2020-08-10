Концерт "Imperial Orchestra. Властелин колец"

Зрители отправятся в путешествие по Средиземью и окажутся в самом центре истории. Оживет целый мир: величие Гондора, мрак Мордора, песни эльфов и ужасающий топот орков. Программа объединит саундтреки из трилогий "Властелин колец" и "Хоббит".
Выступят свыше 50 артистов симфонического оркестра и хора. Вы перенесетесь в киносагу благодаря силе живого звука, проникновенным голосам солистов и кинематографическому видеосопровождению.
Фото: пресс-служба Imperial Orchestra
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все