Концерт "Imperial Orchestra. Властелин колец"
Сегодня, 20:00
167
Концерт состоится 26 декабря в ДК имени Газа. Стартует мероприятие в 20:00. Возрастное ограничение: 6+.

Зрители отправятся в путешествие по Средиземью и окажутся в самом центре истории. Оживет целый мир: величие Гондора, мрак Мордора, песни эльфов и ужасающий топот орков. Программа объединит саундтреки из трилогий "Властелин колец" и "Хоббит". 

Выступят свыше 50 артистов симфонического оркестра и хора. Вы перенесетесь в киносагу благодаря силе живого звука, проникновенным голосам солистов и кинематографическому видеосопровождению. 

Фото: пресс-служба Imperial Orchestra

 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

