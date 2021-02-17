Концерт "Imperial Orchestra. Триумфальный орган"

В рамках концерта музыканты обратятся к истокам и совершат путешествие из старинной Европы в загадочный древний Восток. Гости услышат редкие произведения и знаменитые шедевры классики, церковные молитвы и даже музыку современных авторов – от органной "Токкаты" И. С. Баха до "Интерстеллара" Ханса Циммера.
Орган за 1 тыс. лет преобразился от небольшого деревянного духового инструмента до величественного гиганта с сотнями труб. Еще прозвучат "Либертанго" Астора Пьяццолла, "Гладиатор" Ханса Циммера, "Палладио" Дженкинса.
Фото: pxhere
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