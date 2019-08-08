  1. Главная
Концерт "Imperial Orchestra. Ангелы и Демоны"
Сегодня, 20:00
Концерт пройдет 19 сентября в КЗ "У Финляндского". Начало – в 20:00. Для гостей старше 6 лет.

Зрители перенесутся в самый центр событий знаменитого фильма, чтобы разгадать музыкальные тайны и насладиться итальянской музыкой. Оркестр Imperial Orchestra развернет настоящее сражение между Ангелами и Демонами. 

В программе – шедевры Баха, Грига, Моцарта и саундтреки из фильмов "Призрак оперы", "Пираты Карибского моря" и, конечно же, "Ангелы и Демоны". Соло, дуэты и камерные ансамбли соединятся в яркое и незабываемое представление. 

Фото: ВКонтакте / Imperial Orchestra 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

