Концерт "Imperial Orchestra. Ангелы и Демоны"

Зрители перенесутся в самый центр событий знаменитого фильма, чтобы разгадать музыкальные тайны и насладиться итальянской музыкой. Оркестр Imperial Orchestra развернет настоящее сражение между Ангелами и Демонами.
В программе – шедевры Баха, Грига, Моцарта и саундтреки из фильмов "Призрак оперы", "Пираты Карибского моря" и, конечно же, "Ангелы и Демоны". Соло, дуэты и камерные ансамбли соединятся в яркое и незабываемое представление.
Фото: ВКонтакте / Imperial Orchestra
