Концерт Игоря Корнелюка

В пространстве Douglas 7 апреля пройдет концерт артиста. Начало в 20:00. Для зрителей старше 16 лет.

Советский и российский певец, композитор и телеведущий исполнит любимые песни фанатов. Насладитесь песнями "Дожди", "Билет на балет", "Возвращайся", "Мало ли", "Дым", "Милый".

Мы знаем Корнелюка как автора музыки к фильмам "Бандитский Петербург", "Мастер и Маргарита", "Идиот", "Русский перевод", "Тарас Бульба", а также телесериалам "Легенда о Тампуке" и "Небо и земля". Возможно, некоторые саундреки артист исполнит и на своем концерте. Зрителей ждут танцполе, чтобы вспомнить атмосферу 90-х и нулевых.

Фото: Википедия