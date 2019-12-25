Концерт "Губернаторский симфонический. Моцарт, Бетховен"

В концерте Губернаторского симфонического оркестра Петербурга композиторы "встретятся", а произведения продемонстрируют основные черты музыкального классицизма. Приметы искусства последней трети XVIII столетия – это логика повествования и ясность формы.
Откроет вечер увертюра к опере "Так поступают все" – один из образцов вечно юной музыки Моцарта. Во втором отделении прозвучит Четвертая симфония Бетховена.
Продолжительность: 1 час 45 минут с антрактом.
Фото: pxhere
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